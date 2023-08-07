В Рязани ФСБ задержала незаконного мигранта

Сотрудники регионального УФСБ задержали гражданина одной из стран СНГ, пересекшего границу с поддельными документами.

Незаконно пересекшего границу мужчину задержали в ходе проверочных мероприятий с использованием биометрических данных. Выяснилось, что ранее гражданин СНГ уже был выслан за пределы России из-за нарушений миграционного законодательства. Чтобы обойди запрет на въезд на территорию РФ, иностранец изменил фамилию в паспорте и предъявил его на пункте пограничного контроля.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322 УК России (пересечение государственной границы Российской Федерации иностранным гражданином или лицом без гражданства, въезд которым в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешен).