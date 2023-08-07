Понедельник, 7 августа, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Рязани ФСБ задержала незаконного мигранта

7info 2
Изображение от wirestock на Freepik

Сотрудники регионального УФСБ задержали гражданина одной из стран СНГ, пересекшего границу с поддельными документами.

Незаконно пересекшего границу мужчину задержали в ходе проверочных мероприятий с использованием биометрических данных. Выяснилось, что ранее гражданин СНГ уже был выслан за пределы России из-за нарушений миграционного законодательства. Чтобы обойди запрет на въезд на территорию РФ, иностранец изменил фамилию в паспорте и предъявил его на пункте пограничного контроля.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в отношении задержанного возбуждено  уголовное дело по ч. 2 ст. 322 УК России (пересечение государственной границы Российской Федерации иностранным гражданином или лицом без гражданства, въезд которым в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешен).

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В ДТП с «Камазом» на Южной окружной Рязани погибла женщина

7 августа в 12.30 на 189-м километре трассы М5 «Урал» в Рязани произошло столкновение грузовика «КамАЗ» и легкового автомобиля «Митсубиси Паджеро».

В Шацке благоустроили парк на Республиканской площади

В Шацке завершено благоустройство парка на улице Республиканская площадь, информирует правительство Рязанской области.

В Сапожковском районе открылся новый зерносушильный комплекс

Зампред Александр Шаститко принял участие в открытии комплекса по приемке, сортировке и сушке зерна в селе Черная Речка Сапожковского района.

Призывники получат повестки нового образца

Кроме стандартных записей на лицевой стороне новая повестка содержит на обороте инструкцию для призывников.

В Рязани актуализировали схему теплоснабжения

Администрация Рязани передала Министерству энергетики России новую схему теплоснабжения города.

Хирурги ОКБ начали проводить операции с использованием нового эндомикроскопа

В распоряжении хирургов Областной клинической больницы появился современный эндомикроскоп.

В Рязани разыскивают 80-летнюю женщину

В Рязани пропала Самарская Евгения Семёновна.

С 1 сентября в Рязани появится новый автобусный маршрут №27 от Недостоево до ДПР-5

С 1 сентября в Рязани начнет работу автобусный маршрут №27 «поселок Недостоево – ДПР-5». 

На ярмарках выходного дня в Рязани продали 5,5 тонн мяса

На прошедших в Рязани ярмарках выходного дня продали 5,5 тонн мяса, сообщает сайт регионального правительства.

Погрузка лома черных металлов на железной дороге в Рязанской области выросла на 11 % за 7 месяцев 2023 года 

В январе – июле 2023 года погрузка лома черных металлов на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области выросла на 11 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 109,7 тыс. тонн.  

В июле в Рязанской области родились Всемир и Глория

Главное управление ЗАГС Рязанской области опубликовало список имен, которые выбирали родители для своих детей в июле.

И.о. министра ТЭК и ЖКХ региона назначен Юрий Зиновьев

С 8 августа и.о. министра ТЭК и ЖКХ региона станет Юрий Зиновьев.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации