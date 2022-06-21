12.8 C
Рязань
Вторник, 21 июня, 2022

В Рязани два дня будут отключать электроэнергию

spot_img
7info7

В Рязани два дня будут отключать электроэнергию

Изображение Pexels с сайта Pixabay

Два дня в Рязани будут отключать электроэнергию, причина – проведение работ на воздушной линии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Ремонт проведут 22 и 23 июня, он будет начинаться в 10.00 и заканчиваться к 16.00.

22.06 без электричества останутся следующие адреса:

  • улица Голенчинская, дома с 1 по 49, дома с 2 по 54;
  • переулок Баженова, дома с 2 по 9;
  • улица Баженова, дом 37б, дом 39, дом 39б, дом 41, дом 41а, дом 41б, дом 45;

23.06 следующие адреса:

  • улица Голенчинская, дома с 53 по 51, дома с 56 по 108, дом 52 корпус 3, дом 52 корпус  4, дом 52 корпус  5, дом 54б.

Работы производит ООО «ПРИОРИТЕТ».

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7