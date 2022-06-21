В Рязани два дня будут отключать электроэнергию

Два дня в Рязани будут отключать электроэнергию, причина – проведение работ на воздушной линии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Ремонт проведут 22 и 23 июня, он будет начинаться в 10.00 и заканчиваться к 16.00.

22.06 без электричества останутся следующие адреса:

улица Голенчинская, дома с 1 по 49, дома с 2 по 54;

переулок Баженова, дома с 2 по 9;

улица Баженова, дом 37б, дом 39, дом 39б, дом 41, дом 41а, дом 41б, дом 45;

23.06 следующие адреса:

улица Голенчинская, дома с 53 по 51, дома с 56 по 108, дом 52 корпус 3, дом 52 корпус 4, дом 52 корпус 5, дом 54б.

Работы производит ООО «ПРИОРИТЕТ».