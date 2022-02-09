В Рязани два 17-летних подростка напали с газовым баллончиком на прохожего

Следственный комитет региона завёл уголовное дело на двух 17-летних подростков, подозреваемых в разбойном нападении на случайного прохожего, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СК, 3 февраля 2022 года молодые люди, применив газовый баллончик, напали на одной из улиц Рязани на мужчину, отобрали мобильный телефон.

Возбуждено уголовное дело о разбое (ч. 2 ст.162 УК РФ). Подросткам грозит до 9 лет лишения свободы.

Реклама

Уточняется, что ранее подозреваемые уже привлекались к уголовной ответственности за преступления против собственности.