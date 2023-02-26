В Рязани члены семей участников СВО прошли бесплатное медобследование

В военном городке Дягилево в поликлинике больницы №10 к празднованию Дня защитника Отечества организовали акцию «Медицинский десант». Члены семей участников спецоперации смогли пройти бесплатное медицинское обследование.
С инициаторами и участниками акции пообщалась председатель Рязанской городской думы Татьяна Панфилова. Пациенты отметили удобство прохождения обследования и внимательное отношение медиков.
Пройти полное медобследование смогли взрослые и дети. Принимали пациентов в Дягилево врачи узких специальностей больницы №10 и детской поликлиники №6 Рязани.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram