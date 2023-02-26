Воскресенье, 26 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани члены семей участников СВО прошли бесплатное медобследование

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Фото с сайта Рязанской городской думы

В военном городке Дягилево в поликлинике больницы №10 к празднованию Дня защитника Отечества организовали акцию «Медицинский десант». Члены семей участников спецоперации смогли пройти бесплатное медицинское обследование.

С инициаторами и участниками акции пообщалась председатель Рязанской городской думы Татьяна Панфилова. Пациенты отметили удобство прохождения обследования и внимательное отношение медиков.

Татьяна Панфилова: «Пока мужчины стоят на страже интересов страны, их близкие особенно нуждаются в нашей заботе и поддержке. Для оказания помощи семьям военнослужащих организованы выезды узких медицинских специалистов в военные городки. Люди могут пройти осмотр и сдать анализы за короткое время в одном месте»

Пройти полное медобследование смогли взрослые и дети. Принимали пациентов в Дягилево врачи узких специальностей больницы №10 и детской поликлиники №6 Рязани.

В Рязани члены семей участников СВО прошли бесплатное медобследование

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