В Рязани члены семей участников СВО прошли бесплатное медобследование

Татьяна Панфилова: «Пока мужчины стоят на страже интересов страны, их близкие особенно нуждаются в нашей заботе и поддержке. Для оказания помощи семьям военнослужащих организованы выезды узких медицинских специалистов в военные городки. Люди могут пройти осмотр и сдать анализы за короткое время в одном месте»