Понедельник, 1 июля, 2024

В Рязани часть фасада дома на Первомайском проспекте перекрасят по решению суда

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото: vk.com/rzn_life_vk

В течение месяца после вступления в силу решения Арбитражного суда Рязанской области ИП Боровых должна будет привести в надлежащее состояние фасад дома, который был частично перекрашен. Речь идёт о здании, которое находится в Рязани на Первомайском проспекте, это дом под номером 35.

Согласно паспорту цветового решения от 2016 года, перекрасить необходимо фасадную часть первого и второго этажа. Относится она к салону красоты.

Иск о самовольном изменении внешнего облика здания был подан администрацией Рязани 26 октября 2022 года. Как итог – арбитражный суд Рязанской области поддержал позицию мэрии, без ведома которой была перекрашена часть фасада дома.

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