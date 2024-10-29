В Рязани бывшего сотрудника хлебозавода будут судить за взятки

В Рязани завершено расследование коррупционного дела, в котором фигурантом является сотрудник муниципального предприятия. Подробности сообщает следственного управления СК РФ по региону.

Следствием установлено, что с 2020 по 2023 годы начальник отдела материально-технического снабжения предприятия получал от руководителей организаций взятки. Взамен он «делал выбор» в пользу них в качестве поставщиков. Доказано 6 подобных эпизодов на сумму почти 2 млн рублей.

Уголовное дело с утверждённым обвинение направлено в суд. На имущество обвиняемого наложили арест.

«МК в Рязани» уточняет, что речь идёт о бывшем сотруднике рязанского хлебозавода №3.