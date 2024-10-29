Вторник, 29 октября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

В Рязани бывшего сотрудника хлебозавода будут судить за взятки

Дата публикации

Валерия Мединская
Изображение от wirestock на Freepik

В Рязани завершено расследование коррупционного дела, в котором фигурантом является сотрудник муниципального предприятия. Подробности сообщает следственного управления СК РФ по региону.

Следствием установлено, что с 2020 по 2023 годы начальник отдела материально-технического снабжения предприятия получал от руководителей организаций взятки. Взамен он «делал выбор» в пользу них в качестве поставщиков. Доказано 6 подобных эпизодов на сумму почти 2 млн рублей.

Уголовное дело с утверждённым обвинение направлено в суд. На имущество обвиняемого наложили арест.

«МК в Рязани» уточняет, что речь идёт о бывшем сотруднике рязанского хлебозавода №3.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

В Рязани за превышение должностных полномочий судят зама главврача

Следствие установило, что, исполняя обязанности главного врача, обвиняемый с целью получения стимулирующих выплат дал указания подчинённым, не подозревающим о его преступных намерениях, внести в официальные документы ложные сведения о прохождении диспансеризации 15 пациентами.
Новости Касимова

Касимовские полицейские раскрыли кражу около двух миллионов рублей с банковского счета

Деньги пропали у местной жительнице, а замешан в их пропаже оказался родственник.
Новости Рязани и области

На тротуарах на улице Почтовой в Рязани появятся системы подогрева

На пешеходной улице Почтовой множество кафе. Предположительно, подогрев делают владельцы одного из заведений.