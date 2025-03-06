В Рязани был найден уникальный Citroën из 40-х за 2 500 000 рублей

На Авито Авто в Рязани нашли культовый автомобиль середины XX века, достойный экспонирования в музее. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Citroën Traction Avant – один из первых в мире переднеприводных автомобилей с несущим кузовом, выпускавшийся с 1934 по 1957 год во Франции. Модель стала прорывом в автомобильном производстве в свое время. Передний привод, шасси-монокок и независимая подвеска колес наделяли габаритный автомобиль хорошей управляемостью и маневренностью. Его использовали полицейские, таксисты и гражданские. А в 50-е черный «Авант» стал символом французского бандитизма: быстрые и маневренные «Ситроены» помогали им в дерзких налетах на инкассацию и ухода от полиции.

В объявлении модель позднего серийного выпуска Traction Avant. Машина смогла сохранить свой первоначальный, хоть и потрепанный временем, вид. Двигатель, кузов, салон, а также все остальные детали полностью оригинальные.

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На Авито автомобиль выставлен за 2 500 000 рублей.