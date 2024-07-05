В Рязани будут судить за взятки начальника автотранспортного цеха

Исполняющий обязанности прокурора Советского района Рязани утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против 43-летнего жителя города. Его обвиняют в получении взяток в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Следствие установило, что обвиняемый, занимая должность начальника автотранспортного цеха в акционерном обществе, получал взятки в период с 2019 по 2022 год. Он брал деньги за то, чтобы принять работы по ремонту автотранспорта, который обслуживал дорожно-строительную технику. Общая сумма полученных взяток превысила 200 тысяч рублей.

Уголовное дело передано в Советский районный суд города Рязани для рассмотрения.