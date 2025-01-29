В Рязани будут судить владелицу собаки, напавшей на 4-летнюю девочку

В Рязани прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении владелицы собаки, напавшей на ребёнка.

Инцидент произошёл в августе 2024 года. По версии следствия, 54-летняя рязанка не удостоверилась, что её ротвейлер находится во дворе частного дома под присмотром. Во время кормёжки собака сбежала на улицу через незапертую калитку и напала на 4-летнюю девочку. Ребёнку причинены тяжкие телесные повреждения.

Дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) рассмотрит Железнодорожный районный суд. Прокурор также направил иск о компенсации морального вреда.