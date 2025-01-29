Среда, 29 января, 2025
3.9 C
Рязань
Фото: vk.com/sudpress62
Происшествия

В Рязани будут судить владелицу собаки, напавшей на 4-летнюю девочку

Алексей Самохин

В Рязани прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении владелицы собаки, напавшей на ребёнка. 

Инцидент произошёл в августе 2024 года. По версии следствия, 54-летняя рязанка не удостоверилась, что её ротвейлер находится во дворе частного дома под присмотром. Во время кормёжки собака сбежала на улицу через незапертую калитку и напала на 4-летнюю девочку. Ребёнку причинены тяжкие телесные повреждения. 

Дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) рассмотрит Железнодорожный районный суд. Прокурор также направил иск о компенсации морального вреда. 

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.