В Рязани будут оказывать психологическую помощь женщинам, потерявшим близких в СВО

На встрече с членами регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Рязанской области глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова обсудила дополнительные меры социальной поддержки семей участников СВО. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

В частности, речь шла о проекте по оказанию психологической помощи женщинам, переживающим утрату близкого человека. В ходе его реализации планируется проведение серии бесплатных психологических онлайн-консультаций. Проект заинтересовал женщин, они подтвердили, что в данной помощи многие нуждаются.

Также в ходе беседы члены Рязанского КСВО обратились к главе муниципалитета с рядом инициатив. Так, руководитель регионального отделения, вдова Героя России Людмила Ягидарова предложила помимо взрослой психологической помощи оказывать и детскую. Кроме того, участники встречи обсудили возможность первоочередного обслуживания в различных учреждениях бюджетной сферы детей и родителей участников СВО.

После встречи Татьяна Панфилова провела совещание по данной теме с администрацией города. По итогам обсуждения даны соответствующие поручения. В частности, городскому управлению образования необходимо подготовить нормативные документы о внеочередном зачислении детей участников СВО в школы, детские сады и группы продленного дня, а также проработать вопрос предоставления бесплатных путевок в загородные оздоровительные лагеря. Кроме того, на базе одного из существующих учреждений психологической поддержки детей планируется предоставить возможность получения онлайн-консультаций для сыновей и дочерей участников СВО.