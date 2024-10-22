В Рязани бригада скорой помощи приняла роды у женщины у неё дома

В Рязани бригада скорой помощи приняла роды дома у роженицы, сообщает страница Перинатального центра ВКонтакте.

По срокам Наталья должна была родить первенца в начале ноября. Сегодня рязанка собиралась в магазин, но почувствовала, что тянет живот. Сначала не обратила на это внимания, но затем пришлось вызывать скорую помощь.

Когда приехала бригада и предложила идти в машину, Наталья поняла, что это сделать уже не сможет. Роды прошли прямо у неё дома.

Появившегося на свет мальчика Диму и его маму доставили в Перинатальный центр. Медики провели необходимые процедуры, состояние пациентов удовлетворительное.

Вес новорождённого 3070 граммов. Пока юный рязанец останется с мамой в перинаталке, выписка ожидается через несколько дней.