Вторник, 22 октября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

В Рязани бригада скорой помощи приняла роды у женщины у неё дома

Дата публикации

Алексей Самохин
Фото: страница Александра Пшенникова ВК

В Рязани бригада скорой помощи приняла роды дома у роженицы, сообщает страница Перинатального центра ВКонтакте.

По срокам Наталья должна была родить первенца в начале ноября. Сегодня рязанка собиралась в магазин, но почувствовала, что тянет живот. Сначала не обратила на это внимания, но затем пришлось вызывать скорую помощь.

Когда приехала бригада и предложила идти в машину, Наталья поняла, что это сделать уже не сможет. Роды прошли прямо у неё дома.

Появившегося на свет мальчика Диму и его маму доставили в Перинатальный центр. Медики провели необходимые процедуры, состояние пациентов удовлетворительное.

Вес новорождённого 3070 граммов. Пока юный рязанец останется с мамой в перинаталке, выписка ожидается через несколько дней.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

В Рязанской области 21 октября отключат телерадиовещание в нескольких районах

Профилактические работы на РПТС «Рязань» приведут к отключению передающего оборудования 1-го и 2-го мультиплексов
Новости Рязани и области

Рязанец продавал наркотики под видом шоколадных батончиков

У мужчин изъяли более 600 граммов гашиша.
Новости Рязани и области

Появилось видео с концерта Anna Asti в Рязани

Звезда вышла на сцену с опозданием, сообщают в соцсетях.
Администрация

В Рязани продолжаются работы по пуску систем отопления в домах

Рабочие продолжают устранять утечки, порывы, завоздушенности системы теплоснабжения.