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Четверг, 2 декабря, 2021
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В Рязани без холодной воды остались четыре улицы

7info7

В четверг, 2 декабря, в Рязани отключили холодную воду на четырёх улицах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Причина – проведение ремонтных работ на водопроводе. Специалисты МП «Водоканал» приступили к ним утром.

До 18.00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Керамзавода, дом 35, дом 37, дом 38;
  • улица Мирная, дом с 1 по 89, дом с 2 по 88 и с корпусами;
  • улица Покровская, дом с 1 по 115, дом с 2 по 116 и с корпусами.
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До 17.00 воду отключат в домах под номерами 1 и 2 по улице Призаводской.

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