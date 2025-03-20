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Фото: прокуратура Рязанской области
Происшествия

В Рязани арестован рецидивист-душитель

Алексей Самохин

Московский районный суд Рязани принял решение о дальнейшей судьбе 43-летнего ранее судимого местного жителя, обвиняемого в убийстве. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Ближайшие два месяца рецидивист-душитель проведёт в СИЗО.

Напомним, 15 марта во время ссоры обвиняемый сначала избил, а затем задушил своего знакомого.

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Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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