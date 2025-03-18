Рязанец избил и задушил знакомого

В Рязани возбуждено уголовное дело по факту убийства 45-летнего мужчины. Подозреваемым проходит 43-летний местный житель, сообщили в региональном следственном управлении СК России.

По данным следствия, преступление произошло 15 марта. Между мужчинами, которые были знакомы, вспыхнул конфликт на фоне алкогольного опьянения. Во время ссоры подозреваемый несколько раз ударил оппонента по голове, а затем задушил его. После этого он скрылся с места происшествия.

Следователи и оперативники установили личность предполагаемого убийцы и задержали его. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о мере пресечения.

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Расследование продолжается.