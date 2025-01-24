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Изображение от freepik
Происшествия

В Рязани арестовали мигранта, угрожавшего женщине расправой и пытавшегося сжечь квартиру

Валерия Мединская

Иностранный гражданин, обвиняемый в избиении своей сожительницы в Рязани, заключён под стражу. Об этом сообщает пресс-служба рязанского регионального следственного управления СК РФ.

Мужчина подозревается в покушении на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, а также в угрозе убийством. Суд постановил заключить его под стражу.

Следователи установили, что в декабре 2024 года мужчина предпринял попытку поджога квартиры своей сожительницы, а также нанёс ей телесные повреждения и угрожал убийством. Расследование уголовного дела продолжается.

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Ранее ситуацией заинтересовался председатель СК Александр Бастрыкин. Поручено организовать проверку.

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