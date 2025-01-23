Делом мигранта, избивавшего рязанку, заинтересовался Бастрыкин

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту противоправных действий, совершенных приезжим в Рязанской области. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

В соцсетях появилось сообщение, что незаконно находящийся в России мигрант регулярно избивал девушку, грозил ей убийством.

Провести проверку Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Следкома Владимиру Никешкину.

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О ситуации рассказал телеграм-канал «Усы Куракиной». Была опубликована информация об узбеке, который избивал рязанку. Когда пострадавшая написала заявление в полицию, этот человек заявил, что покупает правоохранителей за деньги.

После этого появилось видео стоящего на коленях мигранта. Он признал свою ошибку и принёс извинения девушке и всему российскому народу.