Пятница, 9 августа, 2024

В Рязани 8 иностранцев решили заключить контракт с ВС РФ

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/umvd62

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону совместно с работниками военного комиссариата Рязанской области при содействии территориальных правоохранительных органов провели рейд, направленный на то, чтобы напомнить гражданам, недавно получившим гражданство России, об их обязанности встать на воинский учёт.

Традиционно рейд затронул 5-ю оптовую базу в Рязани, а также другие торговые и строительные площадки. Проверено 27 иностранных и натурализованных граждан, из которых 9 поставлены на воинский учёт.

Восемь иностранных граждан выразили желание заключить контракт о прохождении военной службы в Вооружённых Силах Российской Федерации.

С начала 2024 года благодаря работе военных следователей и комиссариатов на воинский учёт было поставлено более 500 натурализованных граждан.

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