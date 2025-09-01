В Рязани 5800 первоклассников и почти 3000 десятиклассников

1 \u0441\u0435\u043d\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f, \u0432 \u0414\u0435\u043d\u044c \u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u0439, \u0432 \u0440\u044f\u0437\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0430\u0445 \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043b\u0438\u0441\u044c \u0442\u043e\u0440\u0436\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043b\u0438\u043d\u0435\u0439\u043a\u0438. \u0413\u043b\u0430\u0432\u0430 \u043c\u0443\u043d\u0438\u0446\u0438\u043f\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f, \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0435\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u0420\u044f\u0437\u0430\u043d\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0414\u0443\u043c\u044b \u0422\u0430\u0442\u044c\u044f\u043d\u0430 \u041f\u0430\u043d\u0444\u0438\u043b\u043e\u0432\u0430 \u043f\u043e\u0431\u044b\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0432 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0430\u0445 \u211640 \u0438 \u211645.\n\n\n\n\u2013 \u042d\u0442\u043e\u0442 \u0433\u043e\u0434 \u043e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0434\u043b\u044f \u043d\u0430\u0448\u0435\u0433\u043e \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430 \u2013 \u043c\u044b \u043e\u0442\u043c\u0435\u0442\u0438\u043b\u0438 80-\u043b\u0435\u0442\u0438\u0435 \u0412\u0435\u043b\u0438\u043a\u043e\u0439 \u041f\u043e\u0431\u0435\u0434\u044b, \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0447\u0442\u043e \u043e\u0442\u0433\u0440\u0435\u043c\u0435\u043b\u0438 \u0442\u043e\u0440\u0436\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043f\u043e \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u044e 930-\u043b\u0435\u0442\u0438\u044f \u0420\u044f\u0437\u0430\u043d\u0438. \u041c\u044b \u043f\u043e\u0434\u043e\u0448\u043b\u0438 \u043a \u044d\u0442\u0438\u043c \u0434\u0430\u0442\u0430\u043c \u0441 \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0438\u043c\u0438 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u0430\u043c\u0438: \u043d\u0430\u0448 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434 \u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043a \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435\u043c\u0443, \u043f\u0440\u0435\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f, \u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f \u043a\u0440\u0430\u0441\u0438\u0432\u0435\u0435, \u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u0435\u0435 \u0434\u043b\u044f \u0436\u0438\u0437\u043d\u0438, \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0435\u043a\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0435\u0435 \u0434\u043b\u044f \u0442\u0443\u0440\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432. \u041f\u0443\u0441\u0442\u044c \u0443\u0447\u0435\u0431\u043d\u044b\u0439 \u0433\u043e\u0434, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0441\u0442\u043e\u043b\u044c \u0437\u043d\u0430\u043a\u043e\u0432\u043e\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f, \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0448\u043d\u044b\u043c, \u0443\u0434\u0430\u0447\u043d\u044b\u043c, \u043f\u043e\u0434\u0430\u0440\u0438\u0442 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u0439 \u0438 \u0432\u0435\u0440\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0440\u0443\u0437\u0435\u0439! \u2013 \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0430 \u0422\u0430\u0442\u044c\u044f\u043d\u0430 \u041f\u0430\u043d\u0444\u0438\u043b\u043e\u0432\u0430.\n\n\n\n\u0412 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0433\u043e\u0434\u0443 \u0432 \u0420\u044f\u0437\u0430\u043d\u0438 \u0441\u0435\u043b\u0438 \u0437\u0430 \u043f\u0430\u0440\u0442\u044b \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 64 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0448\u043a\u043e\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432, \u0438\u0437 \u043d\u0438\u0445 5800 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0438 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 3000 \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u0438\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432.