Среда, 27 ноября, 2024
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В Рязани 5 иностранных граждан планируют заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ

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Изображение от freepik

Военные следователи продолжают рейды, в ходе которых они напоминают гражданам, недавно приобретшим гражданство России, об обязанности по постанове на воинский учет.

Очередной такой рейд вновь прошел на 5-ой оптовой базе в Рязани, а также на торговых и строительных площадках. Проверили 21 человека из числа иностранных и натурализованных граждан, 3 из которых доставлены в военный комиссариаты для постановки на воинский учет. 5 иностранцев изъявили желание заключить контракт о прохождении военной службы в ВС РФ. Рейд традиционно затронул 5-ю оптовую базу г. Рязани, иные торговые, а также строительные площадки.

С начала 2024 года на воинский учет принято более 700 натурализованных граждан. Более 500 иностранных граждан заключили контракты о прохождении военной службы.

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