В Рязани 44-летний мужчина подозревается в серии краж из магазинов

В Рязани 44-летний безработный мужчина подозревается в совершении двух краж и двух попыток хищений из ювелирных и других магазинов города, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

- Реклама -

Представительно установлено: злоумышленник причастен к краже серебряных украшений на 150 тысяч рублей, к краже 6 тысяч рублей из магазин парфюмерии.

Кроме того, имели место две неудачные попытки хищений из ювелирных магазинов на улице Гагарина и Театральной площади. В первом случае мужчина не смог ничего украсть, так драгоценности хранились в сейфах. В другом — не смог пролезть через распиленную решётку из-за собственных габаритов.

Также выяснилось, что мужчина находился в федеральном розыске за совершение аналогичных преступлений в Дальневосточном регионе. Возбуждены уголовные дела по статье о краже. По ходатайству следователя суд избрал фигуранту меру пресечения в виде ареста.