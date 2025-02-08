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Общество

В Рязани 4 иностранца изъявили желание служить, семерых поставят на учёт

Алексей Самохин

В Рязани на 5-й базе прошел рейд по постановке натурализованных граждан на воинский учет.

Военные следователи совместно с комиссариатом Рязанской области и правоохранительными органами провели очередную проверку среди недавно получивших российское гражданство. В ходе рейда проверили 21 человека, 7 из них доставлены в военкомат для постановки на учет.

Четыре иностранных гражданина изъявили желание заключить контракт на службу в Вооруженных силах РФ.

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Рейды традиционно проходят на оптовых базах, торговых и строительных площадках. С начала 2024 года на воинский учет поставлено более 1000 натурализованных граждан, более 500 заключили контракты с ВС РФ.

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