В Рязани 24 декабря прошла всероссийская акция «Узнай о своих долгах»

В Рязани 24 декабря прошла всероссийская информационная акция «Узнай о своих долгах». Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по региону пообщались с рязанцами в зале ожидания железнодорожного вокзала «Рязань-2 и в ТЦ «Премьер».

В ходе акции жители региона проверили себя и своих близких на наличие неоплаченных долгов, получили информацию по интересующим их вопросам.

Судебные приставы разъяснили гражданам положения действующего законодательства об исполнительном производстве, порядок пользования банком данных, рассказали о сервисе «Цифровое исполнительное производство», способах оплаты имеющейся задолженности.

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В УФССП России по Рязанской области порекомендовали не ждать применения мер принудительного взыскания или визита судебных приставов, а самостоятельно узнавать о своих задолженностях на официальном сайте Управления, своевременно оплачивать образовавшуюся задолженность.

Отмечается, что целью акции является информирование населения о тех возможностях, которые предоставляют сегодня электронные сервисы ФССП России,

в частности «Банк данных исполнительных производств», и мобильное приложение «ФССП», которые позволяют получить информацию о задолженности без необходимости личного визита к судебным приставам.