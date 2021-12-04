В Рязани 19-летний юноша подозревается в воровстве канализационных люков

Рязанская полиция задержала 19-летнего молодого человека, который подозревается в краже люков канализационных колодцев с парковки у ТЦ на окраине города, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительной информации, юноша приехал на автомобиле к парковке у торгового центра и погрузил в багажник три люка.

Установить личность злоумышленника удалось после проверки ближайших пунктов приёма металлолома — в одном из них нашли фрагменты украденных люков. Вскоре причастного к хищению рязанца задержали.

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Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ. Парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.