В Рязани 17 января отключат холодную воду на 6 улицах

В Рязани 17 января на 6 улицах будет отключена подача холодной воды, говорится в объявлении на сайте горадминистрации.
С 09:30 до 18:00 воду отключат по следующим адресам:
- ул. Гайдара, д. 2а, д. 2б;
- ул. Корнилова, д. 2а, д. 2б, д. 2в;
- ул. Кутузова с д. 1 по д. 63 (нечетная сторона), с д. 2 по д. 62 (четная сторона);
- ул. Нахимова, д. 2а, д. 2б;
- ул. Ушакова, д. 2а, д. 2б;
- ул. Черновицкая, д. 32 корп.2.
Подвоз технической воды по адресу: ул. Черновицкая, д. 32, корп. 2
Уточняется, что причина отключения холодной воды — проведение ремонтных работ на водопроводе.