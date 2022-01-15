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Суббота, 15 января, 2022
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В Рязани 17 января отключат холодную воду на 6 улицах

Александр Ильин

В Рязани 17 января на 6 улицах будет отключена подача холодной воды, говорится в объявлении на сайте горадминистрации. 

С 09:30 до 18:00 воду отключат по следующим адресам:

  • ул. Гайдара, д. 2а, д. 2б;
  • ул. Корнилова, д. 2а, д. 2б, д. 2в; 
  • ул. Кутузова с д. 1 по д. 63 (нечетная сторона), с д. 2 по д. 62 (четная сторона);
  • ул. Нахимова, д. 2а, д. 2б; 
  • ул. Ушакова, д. 2а, д. 2б; 
  • ул. Черновицкая, д. 32 корп.2.

Подвоз технической воды по адресу: ул. Черновицкая, д. 32, корп. 2

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Уточняется, что причина отключения холодной воды — проведение ремонтных работ на водопроводе. 

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