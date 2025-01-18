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Фото: t.me/umvd62
Происшествия

В Рязани 16-летнего подростка задержали за грабёж

Алексей Самохин

Оперативники уголовного розыска по горячим следам раскрыли ограбление, произошедшее на улице Новаторов в Рязани.

В отдел МВД России по Московскому району Рязани обратился 20-летний местный житель. Он сообщил, что на улице Новаторов неизвестный мужчина попросил его сотовый телефон якобы для звонка родственникам, а затем скрылся с аппаратом.

Полицейские составили описание злоумышленника, по которому опознали 16-летнего рязанца. Ранее он уже был судим за кражу.

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Сотрудники полиции оперативно разыскали и задержали подростка. По предварительным данным, он случайно заметил на улице одинокого прохожего, который разговаривал по смартфону, и решил завладеть его телефоном. Под предлогом звонка родственникам подросток взял мобильник и убежал. Позже похищенный смартфон был продан случайному знакомому.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

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