В Рязани 15 улиц остались без отопления из-за коммунальной аварии на улице Грибоедова

Из-за коммунальной аварии на улице Грибоедова 15 улиц в Рязани днём 10 февраля остались без горячего водоснабжения и отопления. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Сообщается, что произошло повреждение магистрального трубопровода. Специалисты «теплосетей» уже приступили к устранению аварии.

Для поиска участка повреждения трубопровода отключения произошли по следующим адресам:

После обнаружения повреждения количество домов, попавших под отключение сократится. Полностью восстановить теплоснабжение и ГВС планируют к 20.00.