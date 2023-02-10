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В Рязани 15 улиц остались без отопления из-за коммунальной аварии на улице Грибоедова

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Из-за коммунальной аварии на улице Грибоедова 15 улиц в Рязани днём 10 февраля остались без горячего водоснабжения и отопления. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Сообщается, что произошло повреждение магистрального трубопровода. Специалисты «теплосетей» уже приступили к устранению аварии.

Для поиска участка повреждения трубопровода отключения произошли по следующим адресам:

В Рязани 15 улиц остались без отопления из-за коммунальной аварии на улице Грибоедова

После обнаружения повреждения количество домов, попавших под отключение сократится. Полностью восстановить теплоснабжение и ГВС планируют к 20.00.

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