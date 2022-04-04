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Понедельник, 4 апреля, 2022

3 апреля в Рязань прибыл поезд с 474 жителями Донбасса

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3 апреля в Рязань прибыл поезд с 474 жителями Донбасса

7info

Вечером 3 апреля в Рязань прибыл поезд с 474 эвакуированными с Донбасса, сообщила оперативная группа регионального правительства.

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Состав из Таганрога приехал на вокзал Рязань-2. Жителей ЛНР, ДНР встречали представители МЧС, оперативной группы правительства Рязанской области во главе с зампредом Артёмом Никитиным.

Приехали 96 детей, беременная женщина, 9 человек с ограниченными возможностями здоровья.

Прибывшие зарегистрированы, отправлены автобусами в 10 пунктов временного размещения. Людям окажут помощь, обеспечат всем необходимым.

3 апреля в Рязань прибыл поезд с 474 жителями Донбасса
3 апреля в Рязань прибыл поезд с 474 жителями Донбасса
3 апреля в Рязань прибыл поезд с 474 жителями Донбасса
3 апреля в Рязань прибыл поезд с 474 жителями Донбасса
3 апреля в Рязань прибыл поезд с 474 жителями Донбасса

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