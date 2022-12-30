В Рязань поступили 10 белорусских троллейбусов с автономным ходом

В четверг, 29 декабря, Управлению рязанского троллейбуса передали 10 новых троллейбусов, сообщает сайт регионального правительства. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Павел Малков, министр транспорта Павел Супрун, мэр Рязани Елена Сорокина.

Вручал водителям ключи от новых троллейбусов глава региона. Он отметил, что эта партия новых троллейбусов троллейбусов – третья в этом году. Транспорт закуплен на дополнительные средства из резервного фонда правительства РФ.

Новые троллейбусы белорусского производства оборудованы системами климат-контроля, камерами видеонаблюдения. В них установлены автоматические звуковые информаторы для объявления остановок, электронные маршрутоуказатели, системы подсчёта пассажиропотока. В новых троллейбусах есть все условия для перевозки маломобильных групп населения.

Главная особенность новых троллейбусов – автономный ход. До 20 км они могут проезжать без контактной сети. Это позволяет продлить существующие маршрут.