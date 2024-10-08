В РИАМЗ 9 октября открывается выставка из театрального музея им. А.А. Бахрушина

В среду, 9 октября, в Музейном центре Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника начинает свою работу выставка из Театрального музея им. А.А. Бахрушина. Она посвящена 225-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Об этом сообщается в группе РИАМЗ.

— Грандиозный проект расскажет зрителям о неразрывной связи пушкинского наследия с театральным искусством. Все театральные жанры русской сцены: от исторической трагедии до волшебной сказки и комедии – родились из сюжетов и образов, созданных Пушкиным. Опередив время, он задал вектор развития театрального искусства на два века вперед. Именно с творчеством Пушкина в равной степени связаны открытия русского театрального психологизма и сценической условности, а также синтез этих двух направлений в отечественной актерской школе, — отмечается в анонсе выставки.

Посетители выставки смогут увидеть почти 130 предметов из фонда Бахрушинского театрального музея. Среди них — работы знаменитых художников: Васнецова, Головина, Бенуа, Билибина и Федоровского к сказкам Пушкина «Золотой петушок», «Сказка о царе Салтане», «Руслан и Людмила», а также эскизы к исторической драме «Борис Годунов» и к опере «Евгений Онегин».

Выставка продлится до 1 декабря. Возрастное ограничение 0+.

Выставка организована при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках реализации национального проекта «Культура».

Наполним, в конце сентября завершилась выставка «Шедевры Русского музея». Губернатор Рязанской области Павел Малков назвал ее самой посещаемой выставкой в истории региона. Ее посетили свыше 65 тысяч человек.