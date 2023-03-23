В РГУ начала работу конференция «Актуальные проблемы физики и технологии в образовании, науке и производстве»

Министерство образования Рязанской области информирует о том, что в Год педагога и наставника в РГУ им. Есенина начала работу V Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы физики и технологии в образовании, науке и производстве», посвященная 100-летию со дня рождения выдающегося рязанского педагога В.П. Орехова.

V Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы физики и технологии в образовании, науке и производстве» организована при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Правительства Рязанской области, РГУ им. Есенина совместно с Государственным социально-гуманитарным университетом (г. Коломна), издательств «Просвещение» и «Школьная пресса». Она проходит 23 и 24 марта в очном и онлайн-формате.

От имени Губернатора Павла Малкова участников конференции приветствовала министр образования региона Ольга Щетинкина. Она отметила, что Виктор Петрович Орехов стал основоположником в Рязани научного направления «Методика обучения физике в школе и вузе». Он является автором учебных пособий, подготовил ряд ведущих педагогов и методистов.

Владимир Петрович Орехов (2.04.1923 – 12.09.1976) – участник Великой Отечественной войны, проректор по научной работе Рязанского государственного педагогического института, член президиума научно-методического совета по физике при Министерстве просвещения СССР – талантливый организатор науки, внесший значительный вклад в развитие научно-образовательной деятельности вузов. По его инициативе и при всесторонней поддержке были созданы в РГПИ оптическая станция искусственных спутников Земли, научные лаборатории атмосферной оптики, рентгеноструктурного анализа, физики твердого тела. В ходе пленарного заседания участникам представлены доклады, посвященные жизни и трудовой деятельности Виктора Орехова.

В рамках конференции организована работа секций «Современные проблемы физического и естественнонаучного образования в средней и высшей школе», «Современные проблемы технического и технологического образования в общем, среднем профессиональном и высшем образовании», «Актуальные направления развития физики, астрономии и технологии в науке, промышленности и медицине». Ряд докладов конференции был посвящен знаменитому учёному, конструктору, специалисту в области ракетно-космической техники, физику рязанцу Владимиру Уткину, 100-летие которого также отмечается в 2023 году.