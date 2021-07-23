В РГУ имени С.А. Есенина рассказали о ходе приёмной кампании-2021

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В университет подано уже более 10000 заявлений от абитуриентов. Близится к завершению основной этап вступительной кампании.

Как проходит подача документов в РГУ имени С.А. Есенина нам рассказал ответственный секретарь приёмной комиссии Дмитрий Сергеевич Перехватов.

— Дмитрий Сергеевич, сколько подано заявлений абитуриентами в 2021 году?

— Мы продолжаем приём документов до 29 июля. На сегодняшний день подано более 10 000 заявлений от абитуриентов. По сравнению с прошлым годом цифра выше. Возможно, это связано с тем, что в этом году мы работаем в смешанном цикле — документы можно подать лично, а также онлайн с помощью электронной среды университета или Суперсервиса «Поступи в вуз онлайн». Ещё можно воспользоваться услугами традиционных почтовых операторов.

— Какие направления подготовки в приоритете?

— Пока мы можем говорить только на основании поданных заявлений. Согласно этому критерию приоритетными направлениями являются педагогическое образование с двумя профилями подготовки 2 иностранных языка и иностранный язык и обществознание, социология, а также статистика. Зачисление покажет, на каком направлении подготовки будет самый высокий проходной балл. Хотелось бы обратить внимание на направления, где есть достаточное количество бюджетных мест и соответственно возможность поступить с не очень высокими баллами. Это Математика, Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, Техническая физика и География.

— Какой средний проходной балл на эти направления?

— Сейчас сложно говорить о проходном балле. Он формируется самими абитуриентами, когда они подают согласие на зачисление. Но если мы говорим об уже принятых заявлениях, на некоторых направлениях подготоки общий балл по сумме трёх экзаменов приближается к максимальной цифре 300. Высокие результаты также показывают абитуриенты, которые поступают, проходя внутренние вступительные испытания. Особенно стоит отметить результаты абитуриентов, которые посещали наши подготовительные курсы.

— Каков средний балл по вузу?

— Мы подсчитываем средний балл по итогам. Давайте подождём до августа и на основании документальных отчётов озвучим эту цифру. Пока нет согласия на зачисление, ответить на этот вопрос корректно не представляется возможным.

— Когда наступает “день Ч” для определения вуза, в котором будет согласие о зачислении?

— Согласие на зачисление на очный бюджетный бакалавриат по целевой квоте и по особому праву надо подать не позже 4 августа. Согласие на зачисление для тех, кто поступает по общему конкурсу, необходимо подать до 11 августа до 18.00. Далее идёт зачисление на заочную форму обучения, на магистратуру и там тоже есть определённые сроки.

— Как сделать правильный выбор вуза и не опоздать с подачей документов?

— В этом году, как и в прошлом, можно подавать документы в 5 вузов одновременно. При этом количество направлений вуз определяет самостоятельно. В РГУ имени С.А.Есенина можно подать документы на 5 направлений. В этом году нам хочется сделать особый акцент на тех направлениях подготовки, которые набираются в нашем вузе впервые. Большинство из них связано с искусством. Они перешли к нам после закрытия Рязанского филиала МГИКа и в этом году мы осуществляем первый набор. Все направления получили лицензию и на каждое есть поданные заявления. Сейчас проходят вступительные испытания творческой направленности. Все абитуриенты, поступающие на данные направления, займут достойное место в РГУ.

Если абитуриент подал заявление на 2 и более направлений, то необходимо отслеживать конкурсные списки, которые будут окончательно сформированы 2 августа, и понимать на каком месте стоит номер его СНИЛСа. В зависимости от ситуации необходимо принять взвешенное решение и подать согласие на одно выбранное направление.

— А если абитуриент, подавая заявление онлайн, поставит галочку в 2 и более местах?

— Мы второй год производим зачисление на основании такого документа, как Согласие о зачислении. Система совершенствуется, модернизируется и отслеживает случаи двойных зачислений. Такие абитуриенты, скорее всего, будут выбывать из всех рейтинговых списков и не смогут поступить ни в какой вуз в этом году.

— Приём документов сегодня ведётся как в офлайн так и в онлайн-режиме. Есть ли преимущества такой смешанной системы?

— Для приёмной комиссии работа в очном режиме имеет только положительные моменты. Мы видим лица будущих студентов, общаемся и с ними, и с их родителями. У абитуриентов есть возможность посмотреть университет, увидеть преподавателей, студентов. Если человек живёт в другом городе, то для него, конечно, удобна онлайн-регистрация. Такие абитуриенты всегда могут позвонить в приёмную комиссию и задать любые интересующие вопросы.

— Какого числа будут опубликованы официальные приказы на зачисление?

— 2 августа все увидят окончательные рейтинговые списки. Далее начинается серия приказов о зачислении. Первый приказ выйдет 6 августа 2021 года. В него войдут льготники и целевики. А 17 августа будет приказ о зачислении по общему конкурсу на очный бюджетный бакалавриат. Еще есть время определиться в выбором вуза. Мы ждем абитуриентов в приемной комиссии каждый день, кроме воскресенья.

Подробную информацию можно получить в группе Абитуриент РГУ во Вконтакте и по многоканальному телефону 8 (4912)97-15-10.