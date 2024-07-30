В РГУ имени С.А. Есенина  Международный круглый стол «Россия – Беларусь: вместе в борьбе с нацизмом»

30 июля 2024 года в 11:00 в Зале заседаний Учёного совета Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина (г. Рязань, ул. Свободы, 46, аудитория №5) состоится Международный круглый стол «Россия – Беларусь: вместе в борьбе с нацизмом», посвященный 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и актуальным вопросам развития Союзного государства.

В ходе круглого стола будут обсуждаться следующие вопросы:

80-летие освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков;

операция Багратион по освобождению Беларуси как образец военной стратегии и тактики;

80-летие освобождение города-героя Бреста – побратима Рязани;

10-летие подписания соглашения о сотрудничестве города Рязани и города-героя Бреста;

развитие побратимских связей на муниципальном уровне (г. Скопин и г Столин Брестской области);

актуальные вопросы развития Союзного государства в сфере образования, экологии, патриотического воспитания: международный и региональный аспекты;

-Союзное государство как объект информационной войны Запада против России и Республики Беларусь;

рязанцы – участники освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.



В работе круглого стола участвуют представители высших учебных заведений, государственных и общественных организаций России и Республики Беларусь, ветераны вооружённых сил, представители Боевого братства и Российского военно-исторического общества, члены Общественной палаты Рязанской области, сотрудники учреждений образования и культуры.