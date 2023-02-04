В Республике Татарстан местный житель обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику полиции

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 36-летнего жителя города Мамадыша, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

По версии следствия, утром 28 октября 2022 года обвиняемый находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Nissan Liberty», был остановлен сотрудниками полиции и по результатам освидетельствования в отношении него был составлен административный протокол. В дальнейшем, у входа в здание ОГИБДД ОМВД России по Мамадышскому району, обвиняемый предложил начальнику отдела взятку в размере 50 тыс. рублей за уничтожение протокола, однако получил отказ. Тогда, зайдя в служебный кабинет к сотруднику полиции, он положил деньги в документы на его рабочем столе. После этого руководитель отдела закрыл служебный кабинет и доложил о произошедшем в дежурную часть.

Причастность к совершению преступления мужчина признал полностью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.