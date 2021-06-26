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Суббота, 26 июня, 2021
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В реке Пра утонул 44-летний мужчина

7info
В реке Пра утонул 44-летний мужчина
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Спасатели подняли из реки Пры вблизи деревни Брыкин Бор Спасского района труп мужчины, сообщила пресс-служба рязанского ГУ МЧС России.

Тело из воды доставали сотрудники центральной спасательной станции на воде города Рязани. К работам привлекались 3 единицы техники, 6 человек.

По данным ИД «Пресса», утонувший — 44-летний житель села Лакаш. 25 июня он приехал с друзями купаться рядом с мостом. Мужчина был пьян.

Купающихся на реке было много. Свидетели рассказывают, что мужчине стало плохо в воде, его пытались вытащить на берег, но не смогли.

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