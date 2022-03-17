В Реестре муниципального имущества Рязани более 45 тысяч объектов

В Реестре муниципального имущества города Рязани более 45 тысяч объектов. Такая информация прозвучала на заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности в отчете о деятельности управления земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани за прошлый год.

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По состоянию на 1 января текущего года в Реестре муниципального имущества города Рязани числится 45 759 объектов муниципальной собственности балансовой стоимостью около 63 млрд. руб. В том числе учитываются 1 930 земельных участков общей площадью 21,1 млн. кв. м. и 77 долей в праве на земельные участки, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке.

В составе имущества муниципальной казны на балансе управления земельных ресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани учитывается 810 объектов движимого и недвижимого имущества общей балансовой стоимостью 796,0 млн. руб.

Также депутаты обсудили отчет о деятельности управления экономики и цифрового развития администрации города Рязани за 2021 год. Как было отмечено в докладе, управлением разработана и утверждена Стратегия социально-экономического развития города Рязани до 2030 года.

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Проводился ежеквартальный мониторинг реализации 15 муниципальных программ и 3 ведомственных целевых программ. В рамках задачи по сопровождению инвестиционных проектов актуализирован реестр инвестиционных площадок для оперативного предложения инициаторам проектов. Вся информация о площадках размещается на карте инвестиционного портала Рязанской области (invest-r.ru), а также на сайте администрации города Рязани в разделе «Инвестиционный атлас».

Реестр инвестиционных площадок города Рязани содержит 28 площадок: на 10 из них расположены объекты недвижимого имущества, 18 — свободные земельные участки, сообщила пресс-служба гордумы.