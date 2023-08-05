В расправе над девушкой в Воронеже подозревают ее бывшего парня

Полицейские и следователи объявили в розыск 24-летнего жителя Воронежа Андрея Коченкова, которого подозревают в убийстве девушки, пишет «МОЕ Онлайн!».

Инцидент произошел 2 августа. Тело жертвы с перерезанным горлом нашли в подъезде доме на улице Лидии Рябцевой.

Издание выяснило, что погибшая встречалась с подозреваемым, что могло послужить мотивом для преступления.

«Версия ревности не рассматривается в качестве основной», – пишет портал со ссылкой на источник.

Поиски молодого человека начали родные девушки, мать обратилась к поисковикам. По всему региону разослали ориентировку на Коченкова. Его рост – примерно 165-175 сантиметров. У парня среднее телосложение, русые короткие волосы и карие глаза.