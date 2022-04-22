В районе автобусного парка в Рязани может появиться многоуровневая парковка

В Рязани рядом с автобусным парком на 5-м Новом проезде могут построить многоуровневый паркинг. Публичные слушания по этому вопросу состоялись 21 апреля.

- Реклама -

Двухэтажную парковку хотят строить на участке площадью 1,7 кв. м. Предполагается, что её вместительность составит 100 мест. Их можно будет покупать и брать в аренду.

Как сообщает портал Ya62, местные жители выразили опасения, что во время возведения парковки будет разбита дорога. Застройщик заверил рязанцев, что перед началом строительства будут положены плиты. Позже — дорогу заасфальтируют.