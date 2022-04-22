В районе автобусного парка в Рязани может появиться многоуровневая парковка

В Рязани рядом с автобусным парком на 5-м Новом проезде могут построить многоуровневый паркинг. Публичные слушания по этому вопросу состоялись 21 апреля.
Двухэтажную парковку хотят строить на участке площадью 1,7 кв. м. Предполагается, что её вместительность составит 100 мест. Их можно будет покупать и брать в аренду.
Как сообщает портал Ya62, местные жители выразили опасения, что во время возведения парковки будет разбита дорога. Застройщик заверил рязанцев, что перед началом строительства будут положены плиты. Позже — дорогу заасфальтируют.