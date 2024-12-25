В районах Рязанской области откроются женские консультации

В районных поликлиниках Рязанской области в 2025 году появятся центры здоровья. Об этом сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на министра финансов Марины Наумовой.

По информации министра, денежные средства на центры здоровья выделены в федеральном бюджете. За его же счет в районах откроются женские консультации.

В планах — модернизация первичного звена здравоохранения, ремонт школ и детских садов, обеспечение горячим питанием детей начальных классов. Запустят пилотный проект по долговременному уходу, поддержку рождаемости и меры соцподдержки. Деньги также будут выделены из федерального бюджета.