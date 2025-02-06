В Путятинском районе Рязанской области отремонтируют дорогу, по которой проходит школьный маршрут

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который пришел на смену нацпроекту «Безопасные качественные дороги», в Путятинском районе Рязанской области отремонтируют автодорогу, соединяющую села Путятино и Строевское. Протяженность участка, подлежащего ремонту, составляет более 6 км. Данная дорога имеет ключевое значение для местных жителей, так как по ней проходят маршруты школьных автобусов и она ведет к Путятинской поликлинике.

В ходе работ на объекте подрядчик полностью заменит асфальтобетонное покрытие, обеспечит нанесение дорожной разметки и установку необходимых дорожных знаков.

Напомним, что в прошлом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Путятинском районе был успешно отремонтирован мост через реку Тырница, что также способствовало улучшению транспортной доступности и безопасности в районе.