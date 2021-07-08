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Четверг, 8 июля, 2021
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В прошлом году в Рязанской области зарегистрировали более 5 тысяч браков

7info7
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В День семьи, любви и верности Рязаньстат обнародовал статистику по заключению брачных союзов в регионе в 2020 году.

Органы ЗАГС за этот период зарегистрировали 5099 браков. Подавляющее их число – между жителями городов. Разводов в 2020 году насчитали 4376.

Каждый третий зарегистрированный брак – повторный. Самый популярный возраст для создания семьи у рязанцев – 20-29 лет. Среди молодожёнов доля мужчин такого возраста составила 48,7%, а доля женщин – 53,5%. Наибольшее число женихов отмечено в возрасте 24 лет, невест — 22 лет.

В возрасте моложе 18 лет зарегистрирован брак 5 мужчин и 26 женщин. Самый богатый месяц на свадьбы – август. Тогда было создано 868 семей. Самый непопулярный месяц – май.

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