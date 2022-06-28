В Пронском районе пропала несовершеннолетняя школьница

В Пронском районе Рязанской области пропала несовершеннолетняя школьница, сообщает ИД «Пресса».

28 июня жительница села Маклаково Елена Романова обратилась в полицию. По ее словам, 27 июня, около девяти вечера, из дома ушла ее несовершеннолетняя дочь, девятиклассница Новомичуринской школы № 3.

Пропавшей Елизавете Романовой на вид 17 лет, она средней полноты, рост 160–170 см, лицо смуглое овальное, глаза карие, волосы прямые до плеч, крашеные в темный цвет.

Была одета в синие джинсовые шорты, коричневую футболку с гербом, черную кофту ADIDAS и сланцы голубого цвета.

Полиция просит откликнуться всех, кто может чем-то помочь. Звонить «02» или «102».