Пятница, 28 октября, 2022
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В Пронском районе отремонтировали мост через ручей Сухая Галина

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В Пронском районе по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали железобетонный мост через ручей Сухая Галина. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мост входит в состав автодороги Рязань – Пронск – Скопин, связывающей несколько районов с областным центром. Через мост проходит школьный маршрут.

В рамках ремонта конструкция моста была разобрана. Движение временно осуществлялось по объездной дороге. В итоге удалось полностью заменить дорожное полотно, сделан ремонт береговых опор, пролётных сооружений. Также сделаны тротуары.

– Сейчас на объекте запущено рабочее движение, сооружение готовят к вводу в эксплуатацию, – говорится в сообщении.

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