В Пронске поросенок сбежал из дома и сам пришел в мясной цех

В Пронске утром 30 июля сотрудники местного мясного цеха обнаружили чужого поросенка. Оказалось, он сбежал от хозяина и сам прибежал на производство. Эту забавную историю рассказали в ИД «Пресса».

Директор цеха Александр Филиппенко поймал беглеца и разместил пост в местных соцсетях. Отмечается, что он вызвал у людей немало шуток.

Поиск хозяина поросенка в соцсетях результатов не дал, и Александр сам пошел искать его среди соседей. И ему это удалось! Выяснилось, что мужчина купил поросенка накануне. Малыш оказался смышленым и очень быстрым: стоило ему увидеть дырку в заборе, он и был таков.

Александр Филиппенко отметил, что «пятачок бегает, как чемпион». Даже после того, как поросенка передали его настоящему хозяину, были те, кто хотел забрать беглеца себе.