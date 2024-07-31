Среда, 31 июля, 2024

В Пронске поросенок сбежал из дома и сам пришел в мясной цех

Автор: Кристина Аманн

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Фото: ryazpressa.ru/

В Пронске утром 30 июля сотрудники местного мясного цеха обнаружили чужого поросенка. Оказалось, он сбежал от хозяина и сам прибежал на производство. Эту забавную историю рассказали в ИД «Пресса».

Директор цеха Александр Филиппенко поймал беглеца и разместил пост в местных соцсетях. Отмечается, что он вызвал у людей немало шуток.

Поиск хозяина поросенка в соцсетях результатов не дал, и Александр сам пошел искать его среди соседей. И ему это удалось! Выяснилось, что мужчина купил поросенка накануне. Малыш оказался смышленым и очень быстрым: стоило ему увидеть дырку в заборе, он и был таков.

Александр Филиппенко отметил, что «пятачок бегает, как чемпион». Даже после того, как поросенка передали его настоящему хозяину, были те, кто хотел забрать беглеца себе.

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