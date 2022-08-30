В Приморском крае спасли мужчину, просидевшего в колодце 4 дня

Житель Приморского края провалился в открытый колодец, когда пошёл за грибами. 37-летний мужчина провёл в колодце 4 дня. Пить ему приходилось из лужи и ловить капли дождя. Подробности сообщает Telegram канал Baza.

Сергей пропал 17 августа. Он уехал за грибами у села Кневичи и провалился в один из нескольких открытых и заросших травой ёмкостей под мазут. Мужчина, пролетев примерно 7 метров, при падении повредил ногу. Сергей стучал по стенкам колодца и постоянно звал на помощь. Из-за особенностей слуха мужчина не мог слышать, ищут ли его.

Искать Сергея начали сразу после его исчезновения, однако его авто удалось обнаружить лишь спустя несколько дней. Машина была закрыта, документы были внутри. Поисковики, прочёсывая территорию, услышали странный стук и глухой голос. В одном из колодцев и обнаружили пострадавшего. С помощью верёвок Сергея подняли на поверхность.

Как отметили спасатели, с мужчиной всё в порядке: он уже вышел на работу и лишь немного хромает.