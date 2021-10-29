В Приморье мужчина утопил собутыльницу за отказ в интимной близости

Правоохранители задержали жителя Приморского края, который подозревается в жестоком убийстве знакомой, сообщает РЕН ТВ.

По предварительной информации, мужчина и его подруга распивали спиртное. В какой-то момент он предложил даме вступить с ним в интимную близость. Сначала она согласилась, но вскоре передумала.

Этот факт сильно разозлил злоумышленника, который принялся топить партнершу в ледяной воде – он держал ее голову до тех пор, пока жертва не умерла. Смерть подруги удивила мужчину. Он поспешил скрыться с места случившегося.

Страшную находку обнаружили местные жители, которые и вызвали на место полицию.