8 C
Рязань
Пятница, 29 октября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

В Приморье мужчина утопил собутыльницу за отказ в интимной близости

powder

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Правоохранители задержали жителя Приморского края, который подозревается в жестоком убийстве знакомой, сообщает РЕН ТВ.

По предварительной информации, мужчина и его подруга распивали спиртное. В какой-то момент он предложил даме вступить с ним в интимную близость. Сначала она согласилась, но вскоре передумала.

Этот факт сильно разозлил злоумышленника, который принялся топить партнершу в ледяной воде – он держал ее голову до тех пор, пока жертва не умерла. Смерть подруги удивила мужчину. Он поспешил скрыться с места случившегося.

Страшную находку обнаружили местные жители, которые и вызвали на место полицию.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,784ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать