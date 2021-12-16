В приложении СберСтрахования теперь можно оценить уровень своей страховой защиты

Дочерняя компания Сбера СберСтрахование выпустила собственное мобильное приложение с одноимённым названием, в котором клиент может увидеть свои действующие полисы, оформить новые и урегулировать убытки. Приложение также проанализирует совокупную страховую защищённость каждого пользователя и укажет на слабые места, отразив это на специальной шкале. Скачать приложение можно в App Store и Google Play.

Благодаря удобному интерфейсу клиент сможет контролировать все оформленные полисы и отслеживать срок их действия. Процесс урегулирования убытков по всем рисковым программам СберСтрахования полностью перейдёт в новое приложение из приложения СберОсмотр. Процедура будет занимать несколько минут и не потребует посещения офиса.

Клиенты банка могут войти в приложение по Сбер ID, что позволит системе автоматически заполнить данные профиля. В приложении также можно найти полезный контент, который поможет клиенту лучше погрузиться в тему управления собственным благосостоянием.

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В первом полугодии 2022 года мобильное приложение СберСтрахование пополнится витриной полисов от «СберСтрахование жизни». На первом этапе клиенты смогут видеть свои договоры, их условия, срок действия, страховое наполнение. Вторым этапом «СберСтрахование жизни» выведет в мобильное приложение постпродажное обслуживание: клиент сможет подать заявление на урегулирование убытков и при необходимости изменить условия страхования. В приложении также будут запущены кросс-продажи продуктов рискового страхования и страхования жизни.

Михаил Волков, генеральный директор СберСтрахования:

— «СберСтрахование» — это инновационный подход в мире приложений страховых компаний. Современный дизайн и продуманный функционал делают клиентский путь интуитивно понятным. Мы не остановимся на текущей версии и будем постоянно совершенствовать продукт, чтобы удовлетворять все больше потребностей клиентов, причем не только в страховании. Пользователи получат не просто инструмент управления свой защитой, а пропуск в экосистему Сбера. В будущем в приложении появится возможность приобретать продукты других компаний Группы Сбер, пользоваться их спецпредложениями и скидками, заказывать дополнительные услуги, подходящие по тематике продукта, — например, уборку дома на СберУслугах при страховании квартиры.

Чтобы лучше понимать потребности клиентов, СберСтрахование провела исследование. По его итогам выяснилось, что почти 40% россиян пока не имеют ни одного страхового полиса, хотя 41% считают страхование экономически эффективным способом борьбы с опасностями, а еще 21% говорят, что страхование дает чувство защищенности. В то же время намерение приобрести полис по отличной от текущей программы имеют лишь 10% опрошенных.

Спикер Среднерусского банка: