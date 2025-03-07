В преддверии Международного женского дня Народный фронт Рязанской области поздравил женщин с праздником

В канун Международного женского дня команда Народного фронта Рязанской области совместно с Молодёжкой НФ поздравили женщин региона.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта Глеб Шабонин и активисты Молодёжки НФ посетили семьи участников специальной военной операции, поздравив матерей и жен бойцов, а также женщин-волонтеров. Кстати, девушек, которые своим трудом каждый день приближают нашу Победу, «фронтовики» поздравляли на рабочих местах. Даже в выходные их работа не останавливается.

Представительницы прекрасного пола получили цветы и открытки, созданные талантливыми учениками рязанских школ.

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«Наши бойцы — настоящие герои. Но их мамы, жены, сестры тоже вносят неоценимый вклад в общую Победу. Их сила, стойкость и трудолюбие вдохновляют всех нас», — отметил Врио руководителя исполкома НФ в регионе Глеб Шабонин.

«Мы благодарны штабу Народного фронта и всем неравнодушным гражданам, кто помогает нашим защитникам. Желаю бойцам скорейшего возвращения домой и всем нам мирного неба над головой!» — ответила на поздравление волонтер народного полка «Север62» Алла.