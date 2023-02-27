В праздничные дни полицейские в Рязанской области раскрыли 51 преступление

Управление МВД по Рязанской области опубликовало результаты рейдов, прошедших в праздничный день и выходные. Сотрудники ведомства пресекли 1713 административных правонарушений и раскрыли 51 преступление.

Правоохранители выявили 24 нетрезвых граждан, севших за руль в состоянии опьянения. 10 водителей отказались от прохождения освидетельствования, шестеро оказались за рулём в нетрезвом виде повторно.

Из незаконного оборота изъяли 38 литров спиртного, которое реализовывалось с нарушением законодательства.

Полицейские задержали одного гражданина, находившегося в федеральном розыске.

Жителям и гостям Рязанской области сотрудники полиции вручили 280 памяток для профилактики мошенничеств.

Проверочные и профилактические мероприятия продолжаются.