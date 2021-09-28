В правительстве заявили о готовности Рязанской области к зиме

Во вторник, 28 сентября в правительстве Рязанской области прошло заседание. Его провёл вице-губернатор Михаил Семёнов.

На заседании рассматривали вопрос готовности ЖКХ и энергетического хозяйства региона к отопительному сезону. Было отмечено, что Рязанская область к зиме готова. На подготовку к отопительному сезону было выделено 6,6 млрд руб.

Средства в частности были пущены на замену ветхих магистральных теплосетей. Отремонтировано 6 км теплосетей. На поддржку муниципальных образований было выделено 50 млн руб. из регионального бюджета. ИХ направили на ремонт котельных, систем отопления объектов социальной сферы, замену проблемных участков теплосетей.

98% многоквартирных домов получили паспорта готовности. Работа по получению паспортов готовности муниципальными образованиями продолжается и должна завершиться до 15 ноября 2021 года, — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Вице-губернатор Михаил Семенов отметил, что необходимо держать под постоянным контролем ход завершения мероприятий по подготовке к отопительному периоду в регионе: