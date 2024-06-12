Среда, 12 июня, 2024

В правительстве Рязанской области вручили награды, приуроченные к Дню России

Автор: 7info

Опубликовано

11 июня в региональном Правительстве состоялась торжественная церемония вручения государственных и региональных наград, приуроченная к Дню России. Собравшихся поздравил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Губернатор подчеркнул, обращаясь к рязанцам, что наградами отмечены их успехи, добрые дела и добросовестный труд. Ордена, почетные грамоты и звания, благодарности – это знак глубокого уважения руководства страны и рязанского общества. «Мы все очень любим нашу Родину, гордимся ей. Наша страна развивается. Развивается и Рязанская область. Серьезные достижения есть и в экономике, и в социальной сфере. За ними – огромный ответственный труд огромного количества людей, — сказал Павел Малков. — У нас в регионе очень много талантов, профессиональных, целеустремленных, трудолюбивых людей, неравнодушных к судьбе Родины».

Государственные  и региональные награды вручены выдающимся аграриям, врачам, работникам библиотек и музеев, представителям творческих коллективов, сферы спорта. Это Почетные грамоты и Благодарности Президента РФ, Губернатора Рязанской области, почетные знаки «За заслуги перед Рязанской областью», памятные знаки «За наивысшие достижения», «Благодарность от земли Рязанской», знаки Губернатора «За усердие». Присвоены почетные звания – «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», Почетный работник культуры и искусства Рязанской области», «Почетный работник образования Рязанской области».

Особую благодарность Павел Малков выразил за родительский труд. Орденом «Родительская слава» награждены многодетные супруги Кураевы, Аббакумовы, а супруги Ирина Рудакова и Алексей Скопин получили почетный знак «Родительская доблесть». В этих семьях воспитывается от четырех до тринадцати детей. «Большая семья, как сказал наш Президент, должна стать нормой в России. В этом вы – пример для остальных», — сказал Павел Малков.

Губернатор также отдельно поблагодарил молодых людей из города Скопина за храбрость, решительность и неравнодушие к чужой беде, они спасали людей из огня на пожаре. Нагрудный знак «Горячее сердце» получили Анатолий Милованов, Михаил Пронин, Роман Русин и Данила Текунков.

В правительстве Рязанской области вручили награды, приуроченные к Дню России
В правительстве Рязанской области вручили награды, приуроченные к Дню России
В правительстве Рязанской области вручили награды, приуроченные к Дню России
В правительстве Рязанской области вручили награды, приуроченные к Дню России
В правительстве Рязанской области вручили награды, приуроченные к Дню России
В правительстве Рязанской области вручили награды, приуроченные к Дню России

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